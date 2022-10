Pernod Ricard renforce son partenariat avec Sovereign Brands, et accélère sa volonté d’innover

D

ébuté il y a un an, le partenariat entre Pernod Ricard et Sovereign Brands s’amplifie désormais dans la continuité du plan stratégique "Transform & Accelerate" déployé par le groupe français. Sovereign Brands, entreprise dont le siège se trouve à New York, a été fondé en 2000 par deux frères, Brett et Brian Berish, qui se qualifient « d’iconoclastes » dans le monde des vins et spiritueux. Fils d’un ancien dirigeant de la marque américaine de bourbon Jim Beam, ils n’ont eu de cesse ces dernières années de créer des marques qui rompent avec la tradition, à l’instar de Luc Belaire. Marque d’effervescent haut de gamme (25$+) qui connaît la croissance la plus rapide aux Etats-Unis (environ 1 million de caisses vendues en 2021), Luc Belaire est élaboré en Bourgogne et décliné en plusieurs versions. En l’espace de quelques années, le Rosé Belaire – dont la cuvée Rare est conditionnée en bouteille noire – est devenu le rosé français le plus vendu aux États-Unis dans sa catégorie. La toute dernière cuvée, Belaire Bleu, se pare d’une couleur saphir et s’oriente vers l’univers des cocktails et de la mixologie.

Une nouvelle marque mondiale conjointe prévue

Sovereign Brands a également lancé une liqueur à base de cognac, Villon, du nom du poète français, et s’est distingué en 2014 pour avoir vendu la marque de Champagne Armand de Brignac à Jay-Z. D’ailleurs, l’entreprise est particulièrement bien implantée au sein de la communauté hip-hop et du milieu sportif, notamment le basket et le football américain. Elle jouit d’une forte présence sur les réseaux sociaux, la marque Belaire comptant, par exemple, 1,5 million de followers avec un taux d’engagement important. C’est pour toutes ces raisons que Pernod Ricard a souhaité renforcer son partenariat avec Sovereign Brands, « une combinaison gagnante », selon son PDG Alexandre Ricard. Les deux entreprises s’apprêtent à lancer une marque conjointe au niveau mondial dans les prochains mois et annoncent avoir d’autres projets en gestation.