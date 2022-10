Le drone moins bon que le chenillard ou le pulvérisateur à dos de vigneron

UNEPAT

Le 20 octobre 2022 à 17:15:58

Bonjour, Veuillez nous excuser mais nous rejoignons l'APADAT sur le fait que les résultats du rapport sont énormément plus nuancés que ce qui votre article ne laisse penser ! Par ailleurs il est indéniable que l'exposition des vignerons aux produit phytopharmaceutique est largement diminuée par rapport aux pratiques actuelles ! Ce qui est en soit une avancée monumentale en termes d'impact sur la santé humaine (je vous rappelle que ces produits phytopharmaceutiques peuvent être responsable de cancer et autre pathologie). Par ailleurs l'ANSES conclut qu'il faut poursuivre ces essais, afin de conclure à l'efficacité de l'utilisation du drone (aérien), en affinant certains paramètres à savoir : "Afin de permettre une meilleure évaluation de l?efficacité de la pulvérisation : o Répéter les essais tout en améliorant la qualité des protocoles expérimentaux (en particulier limiter le nombre de facteurs de variabilité au sein d?un même essai) ; o Favoriser des dispositifs expérimentaux permettant de comparer différentes modalités dans les mêmes conditions expérimentales (même parcelle et même jour de traitement) ; o Dans les nouveaux essais, mettre en corrélation des mesures d?efficacité biologique et des mesures de qualité de la pulvérisation ; o Identifier les leviers d?action pratiques permettant d?améliorer l?efficacité des traitements par drone. Afin de limiter la dérive : o Pulvériser dans des conditions de vent faible à nul ; o Adapter le plan de vol du drone : abaissement de la hauteur de vol combinée avec une réduction de la vitesse d?avancement et prise en compte de la topographie de la parcelle traitée ; o Utiliser des buses à injection d?air dites à réduction de dérive. Afin de mieux caractériser l?exposition des personnes : o Répéter les essais concernant l?estimation des expositions des opérateurs et des riverains générées par la dérive de pulvérisation ; o Générer des informations afin de mieux renseigner l?exposition des travailleurs dans les conditions de rentrée, qui peuvent intégrer un délai, suite à une pulvérisation de la culture par drone." Par ailleurs à notre sens en l?état, cette étude n?est pas statistiquement recevable, en effet seulement certains tests ont été réalisés à auteur d?au moins 10 essais par tests (c?est le minimum pour réaliser une étude statistique sur l?efficacité et la reproductibilité d?un essai !) De plus dans le rapport, nous n?avons pas : - Le type de matériel utilisé (buse, drone aérien ou terrestre ?) - Le type de produit phytopharmaceutique utilisé - Les conditions aérologiques des essais - Les hauteurs de vol pour les pulvérisations - Les surfaces des essais - Les pentes - Complémentarité entre ATAS - ? Nous allons nous pencher un peu plus sur ces essais et les résultats et nous vous ferons un retour plus complet sur notre analyse. Le sujet de votre article est intéressant mais votre analyse n?est pas complète et le titre n?est pas bon (dans notre langage on appel ça un titre pute à clic ? ou sensationnel ?) Mais en l?état votre article n?est pas représentatif de la situation actuelle et du rapport que vous présentez, Nous reviendrons vers vous directement pour vous fournir notre analyse,