Antonio Carraro Ã©tend sa gamme de tracteurs vignerons Tony V

C

oup d'accélérateur pour Antonio Carraro. Ce n'est pas un mais deux nouveaux modèles qui vont accompagner le Tony 8900 V. Trois ans après avoir dévoilé le prototype de ce dernier, le constructeur italien va montrer sur le salon Eima 2022 de cette fin d'année les modèles 8700 V et 11700 V. Il s'agit véritablement de la naissance de la gamme Antonio Carraro de tracteurs à châssis fixe. Les deux nouveaux modèles développent une puissance maximale respective de 75 et 110 CV à 2 000 tr/min/ avec un couple maximum respectif de 375 Nm à 1 400 tr/min et 420 Nm à 1600 tr/min.

Moteurs Deutz 4 cyl., 2,9 l.