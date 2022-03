Disparition d'Antonio Carraro, constructeur clairvoyant de tracteurs vignerons

F

ondateur en 1960 de l'entreprise éponyme de fabrication de tracteurs, Antonio Carraro s'est éteint. Il avait 90 ans et était originaire de Campodarsego, au nord de Padoue, dans la région Vénétie. Il avait récemment eu le Covid, mais était guéri : il est décédé à l'hôpital de Belluno des suites de complications liées au diabète. L'une de ses dernières venues très remarquées en France était lors du Sitevi 2019. Il avait alors dévoilé le prototype du premier tracteur vigneron rigide de la marque, qui devrait être commercialement lancé dans les prochains mois.

De l'atelier de forgeron de Giovanni en 1910, au tracteur hybride en 2021

Benjamin d'une famille de 6 enfants, Antonio Carraro a hérité de son père Giovanni d'un esprit pionnier dans la technologie appliquée à l'agriculture. Il a été à l'origine du premier tracteur à un essieu Scarabeo et l'entreprise lui doit une vision industrielle clairvoyante qui, dans les trente années qui ont suivi la création de l'entreprise, a conduit à une production de niche de tracteurs à quatre roues motrices de moyenne puissance. Ces dernières années, le développement de nouveaux modèles a été très soutenu. Du tracteur hybride SRX hybrid au rigide Tony V en passant par la mise aux normes Stage V, l'adoption de nouveaux moteurs Yanmar pour les 4800, etc. Antonio Carraro a surpris l'univers du machinisme par sa fraicheur et sa créativité.

Dans le journal italien Il Gazzettino, le président de la région Vénétie rend hommage au disapru. "Avec Antonio Carraro, le fondateur de l'une des entreprises qui ont fait l'histoire de la région et qui ont contribué à transformer le visage industriel et agricole de la Vénétie, dans l'une des phases de plus grand dynamisme et de transformation économique et sociale du siècle dernier, s'en va. Antonio Carraro manque, mais l'esprit de force, de valeur et de croissance continue de vivre dans le logo de l'entreprise représenté par les 4 chevaux en rotation que Carraro, un amoureux de l'art et de l'histoire, a adopté, inspiré d'un graffiti persan du XVIIe siècle exposé au Fine Art Museum de Boston. Une synthèse moderne de l'évolution de la mécanisation agricole depuis les origines de la civilisation, du cheval au tracteur : une évolution que l'entreprise continue de réaliser aujourd'hui" conclut le président de région.

Constructeur dynamique

D'après les derniers chiffres communiqués par Machinisme & Réseaux, en 2016, Antonio Carraro emploie 350 salariés dans son usine de Campodarsego, dans les environs de Padoue ainsi que dans ses filiales commerciales situées en France, en Espagne, en Turquie, en Océanie et en Amérique du Sud. Il a réalisé, en 2016, un chiffre d'affaires de 82 millions €, dont près de la moitié à l'export et a dégagé une marge opérationnelle brute de 10 %, et un résultat net de 2 millions d'euros. Il a ouvert le capital familial de l'entreprise la même année, au groupe italien Milleuno-Imoco. L'objectif est d'aider à financer un plan quinquennal de développement, d'améliorer son outil de production, et de développer de nouveaux produits et conquérir de nouveaux marchés. La famille Cararo devrait continuer d'écrire la suite de son histoire.