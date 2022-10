Un accident de vinification prend Marie Orliac au Languedoc

L

e vignoble languedocien perd l’une de ses vigneronnes : Marie Orliac a succombé à un accident ce samedi 8 octobre sur le domaine du Clos du Prieur à Saint Jean de Buèges (Hérault, en appellation Terrasses du Larzac). Âgée de 49 ans, la vigneronne assurait un pigeage et un remontage quotidien de ses cuves. Rapportés par Midi Libre, les premiers éléments du drame indiquent un accident au sommet d’une cuve, rappelant à tous la dangerosité des vinifications. Les obsèques seront célébrées à l’église de Saint Pierre de Valflaunès ce jeudi 13 octobre à 14h30.

Marie Orliac appartenait à une famille emblématique du Languedoc : ses parents Jean et Marie-Thérèse Orliac* ont fondé en 1978 le domaine de l’Hortus, à Valflaunès (en AOC Pic-Saint-Loup). Marie Orliac en gérait la comptabilité, aux côtés de ses frères : François dans les vignes, Martin dans les chais et Yves au commerce. Dans une publication sur Facebook, ce dernier s’adresse à elle : « tu es revenue au début des années 2000, époque à laquelle, l’aventure du Clos du Prieur démarrait à peine… Tu es tout de suite tombée sous le charme avec Gilles de cette vallée aux allures de paradis, de son village et de ses habitants, à cette vie, que tu as embrassée plus de 20 ans, tout en gérant les finances, les affaires de l’Hortus… » Un extrait d’une notice biographique qu’il préparait ce samedi 8 octobre pour présenter sa sœur vigneronne à un acheteur vietnamien : « à l’heure, où, je rédigeais maladroitement, ces quelques lignes, toi tu étais sur tes cuves à Saint Jean, au Clos du Prieur, tu pigeais… Je ne sais Marie, ce qui s’est passé, t’as glissé, trop tôt, trop vite… Marie, Marie, Marie, Marie, Marie, Marie,… C’est si dur de te voir partir… Nous t’aimons tant Marinette … »

* : Surnommée Zizou par ses amis, Marie-Thérèse Orliac s'est éteinte cet été 2022.