Dégustation théâtrale pour les crus des côtes du Rhône

a Grande Première. C’est le nom de cet évènement organisé par Inter Rhône le 28 novembre prochain dans les travées et sur les planches du théâtre Mogador, à Paris, pour mettre en scène les 15 crus des côtes du Rhône dans une ambiance théâtrale inédite. « Je ne sais si ça a déjà été mis en place auparavant, mais nous avons eu l’opportunité d’accéder à ce lieu de théâtre qui correspondait à notre volonté de trouver un lieu différent et inédit pour présenter tous nos crus au public parisien », dévoile Virginie Charlier, responsable marketing et communication chez Inter Rhône et à l’origine de cet évènement.

Scindée en deux représentations, de 13 à 18h pour les professionnels et de 19h30 à 23h pour le grand public, cette ‘Grande Première’ sera jalonnée de plusieurs actes autour de la dégustation de ces crus et de leur mise en lumière par des sommeliers, vignerons, chef, acteur ou influenceuse. « Le choix d’un tel lieu offre des possibilités tant sur scène que dans l’enceinte même du théâtre, que nous allons exploiter par différentes dégustations, des rencontres avec les producteurs et une représentation scénique », poursuit Virginie Charlier.

Vin et spectacle

Pour les professionnels, la première partie de l’évènement se déclinera en 4 actes. Une dégustation déambulatoire de près de 50 cuvées sera proposée en présence de vignerons et négociants, et dans le même temps, un pôle de dégustation libre de 40 cuvées, au cœur du foyer du théâtre Mogador, permettra de découvrir 30 cuvées supplémentaires des 15 crus des Côtes du Rhône. Dans un autre espace, la dégustation à l’aveugle sera au centre des attentions pour approfondir l’immersion dans les différents crus. Le clou de cette première représentation est une conférence menée sur la scène du théâtre par Dominique Laporte (meilleur ouvrier et meilleur sommelier de France en 2004), accompagné d’autres intervenants, « que nous sommes en train de finaliser, sur de sujets en phase avec les attentes de la centaine de professionnels de région parisienne que nous invitons pour l’évènement », valide la responsable marketing d’Inter Rhône.

La théâtralisation prendra encore une autre ampleur en deuxième partie de journée, pour l’ouverture de l’évènement au grand public. Contre un ticket d’entrée de 60 €, les participants auront accès à la dégustation déambulatoire des 50 cuvées présentées par leurs producteurs vignerons et négociants, et pourront profiter des accords mets-vins concoctés par la cheffe Chloé Charles, candidate remarquée de l’édition 2021 de Top Chef. Un duo théâtral inédit viendra en point d’orgue de cette soirée, où l’acteur Yvan Naubron et l’influenceuse vin Margot Ducancel (Rouge aux lèvres) composeront une association théâtrale originale pour disserter autour des 15 crus des côtes du Rhône. « Ce spectacle est co-écrit par ces deux protagonistes, pour exacerber la mise en lumière de nos vins par cette théâtralisation, pour un évènement où le public viendra assister pour déguster, manger et assister à un spectacle, en sortant du cadre habituel de dégustation ou de représentation théâtrale », reprend Virginie Charlier. Dans les limites des capacités du théâtre Mogador, 150 à 200 personnes pourront assister à cette ‘Grande Première’, qui n’est pas programmée pour en rester à cette unique édition.

*Les 16 crus des côtes du Rhône présentés à cette occasion : Beaumes-de-Venise – Cairanne – Condrieu – Cornas – Côte-Rôtie - Crozes-Hermitage – Gigondas – Hermitage – Lirac – Rasteau – Saint-Joseph - Saint-Péray – Tavel – Vacqueyras – Vinsobres