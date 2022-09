La première influenceuse française du vin sort son premier livre

«

Hello mes wine lovers ! » C’est la célèbre phrase de bienvenue de Margot Ducancel, alias Rouge aux Lèvres sur les réseaux sociaux. Ce lundi 12 septembre, la première influenceuse vin de France a présenté son livre à ses « wine lovers » au Grand Café Fauchon à Paris. « Ce livre est l’aboutissement de trois mois de préparation et six mois d’écriture avec la maison d’édition Hachette Pratique qui est venue me proposer l’idée. J’ai été libre de créer mon livre comme je le souhaitais et de choisir mes partenaires, comme l’illustratrice Virginie Cochet qui a fait un magnifique travail » commente Margot Ducancel.

Suivie par près de 40 000 abonnés sur Instagram, elle livre son « Kit de survie du wine lover », 143 pages dédiées aux b.a-ba de la vinification, de la dégustation et qui, dans sa troisième partie, invite aux voyages dans les différentes régions viticoles françaises. Au fil de la lecture, Margot fait part de son avis dans la rubrique « J’en pense quoi ? », ou encore de ses cépages préférés, ses « top cépages », de ses appellations « crush » et de ses vignerons « chouchous ». Elle présente également ses accords mets et vins « chic et choc » ou encore l’accord traditionnel d’un poulet-frites, un vin blanc gras type Bourgogne ou Rhône, versus un accord « trendy » pour ce plat : un blanc liquoreux ou moelleux ! « Le goût rôtie et salé de la peau croustillante et la chair tendre du poulet sera mise en valeur par un sauternes » assure-t-elle. « C’est un livre facile d’accès aussi pétillant que Margot. Il se savoure avec un rouge frais et léger » ajoute Stéphane Rosa, son responsable éditorial et directeur du guide Hachette des Vins.

Club de dégustation

Une belle synthèse des connaissances et expériences de Margot, acquises au cours de ses voyages à travers le vignoble mais aussi au sein de son agence évènementielle œnologique Rouge aux Lèvres. Elle collabore avec plusieurs maisons de négoce et vignerons et anime également un club de dégustation féminin parisien de 450 membres.