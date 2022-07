Une bannière pour tous les salons des vins d’Angers : Loire, Levée, Demeter…

U

n salon alternatif, sans altercation. Baptisée Angers Loire Tasting (Alt’), la nouvelle bannière doit englobant les salons professionnels d’Anjou flottera du vendredi 3 au mardi 7 février 2023 sur les évènements offs (dégustation Madavin aux greniers Saint-Jean, la Dive à Saumur, les vins Anonymes à Angers…) et ceux déjà réunis au parc des expositions (le salon des vins de Loire, la Levée de la Loire pour les vins bio et le salon Demeter pour les domaines en biodynamie de France et de l'étranger). Lancée depuis plusieurs années, la dynamique de regroupement de ces rendez-vous commerciaux passe un nouveau cap, avec une mise en commun des forces de chaque évènement.

« Tous les salons qui se passent à Angers début février se regroupent sous une même communication » résume Sébastien David, co-président d’Alt’ et président de l’interprofession des vins bio de Loire (Loire Vin Bio, qui organise historiquement la Levée de la Loire), qui pointe l’intérêt d’une proposition mettant l’expérience des visiteurs au cœur de la démarche. « Il n’y a pas de confusion des genres, les espaces sont différenciés avec les codes couleurs habituels » désamorce Sébastien David.

Taille humaine

Désormais réunis dans la même salle, le grand palais du parc des expositions, les 800 exposants du salon des vins de Loire et de la Levée (respectivement 350 et 450 exposants prévus) se distingueront par des espaces affichant des codes couleurs différenciant, mais auront les mêmes stands (une table de dégustation pour une entité). Là où la Levée commençait à être serrée dans l’espace Amphitea (avec une capacité de 350 exposants), le salon des vins de Loire était plus à l’aise dans ses espaces. 135 exposants sont attendus pour Demeter. « L’intérêt du parc des expositions est que l’on peut l’agrandir » souligne Sébastien David, notant que même en s’interconnectant, « ce n’est pas un salon fait par des entrepreneurs de salon. On garde l’esprit d’un salon à taille humaine. Il y a des réductions pour les exposants qui participent au montage et au démontage. »

Les bières, cidres et spiritueux restent accueillis au parc des expositions.

Le logo de la bannière commune.