Un pare-feu pour protéger des incendies les Grands Chais de France à Landiras

aut-lieu des vins de France, Landiras est une commune du Sud-Gironde connue pour accueillir le domaine Liber Pater (produisant le vin le plus cher du monde) et l’usine d’embouteillage des Grands Chais de France (GCF, qui revendique le titre de premier négociant de vin d’Europe). Si les vignes du premier restent épargnées par les flammes, le site industriel du second bénéficie de toutes les attentions des pompiers mobilisés par l’incendie qui ravage la zone depuis ce mardi 12 juillet. Depuis ce lundi 18 juillet, l'activité du site GCF Landiras est suspendue indique-t-on chez le négociant. Les lieux ont été évacués et GCF a pris des dispositions pour limiter les risques d'incendie, en concertation avec les autorités.

Avec 13 300 hectares partis en fumée à 23 heures ce 19 juillet, le feu n’est toujours pas fixé par les 2 000 sapeurs-pompiers mobilisés indique la préfecture de Gironde, soulignant que « les conditins climatiques demeurent difficiles » pour en finir avec ces incendies. Dans ces conditions incertaines, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS33) se mobilise pour protéger l’usine de conditionnement de GCF, qui se trouve à proximité de la zone d’incendie. Si les vins ne sont pas inflammables, l’installation peut prendre feu précise le SDIS 33 à Vitisphere, ajoutant que « pour l’instant le vent ne souffle pas dans cette direction, mais cela fait partie des scénarios travaillé avec Météo France. En cas besoin, on passera à la défense de point sensible. »

Enjeu à protéger

Pour sauvegarder le site, qui a été évacué, les pompiers le protège avec la création de pare-feu depuis quelques jours : des hectares de déboisement (coupe préventive des arbres) et de brulage dirigé (pour qu’il n’y ait pas de combustible). « Ça constitue un enjeu fort à protéger, c’est un gros employeur de la région » souligne le SDIS 33, également mobilisé pour protéger des champs de panneaux photovoltaïques. Niché dans les bois, le site d'embouteillage de Landiras a été acheté par GCF en 1994 à Moët et Chandon.