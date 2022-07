Les flammes épargnent les vignes de Bordeaux

P

arole de vigneron bordelais : « depuis le début de l’année, on a tout subi du changement climatique ! Il y a toujours un truc : gel, canicule hivernale, coups de chaud à répétition, grêle… Et maintenant les incendies ! Ce n’est pas passé loin… » rapporte Loïc Pasquet, à la tête du domaine Liber Pater (basé dans les Graves, hors AOC). En cours depuis l’après-midi du mardi 12 juillet en Gironde, deux incendies ont touché 1 700 hectares de forêt en Gironde d’après le dernier bilan (réalisé à midi ce jour par la préfecture), dont 1 000 hectares à Landiras sur l’arrondissement de Langon (Sud-Gironde, dans la région des Graves et Sauternes).

« Aucune victime n’est à déplorer » rassure dans un communiqué la préfecture de Gironde, qui précise à Vitisphere qu'« à cette heure, aucun vignoble n'est touché ». « Il n’y a pas de vignes touchées en effet. Les fumées se portent vers l'ouest à l'opposé des vignes vers l’océan » confirme Philippe Abadie, le directeur du service entreprises de la Chambre d’Agriculture de Gironde (CA33).

Départs de feu

À date, 600 sapeurs-pompiers sont engagés pour stabiliser ces incendies (avec quatre canadairs et deux avions Dash). Mais même avec la fin de ce « mégafeu », reste le « problème de la monoculture du pin, qui est une allumette une fois sec » pointe Loïc Pasquet, qui note que la zone de Landiras est « la plus exposée, comme elle est aux portes du parc de Gascogne ». Se posant la question des goûts de fumées, le vigneron s’inquiète de nouveaux départs de feu alors que les chaleurs restent fortes.

Ayant passé en vigilance orange pour les feux de forêt le département de la Gironde du 13 juillet jusqu'à nouvel ordre, la préfecture précise que pour les incendies actuels, « les conditions météorologiques sont jugées défavorables (vents tourbillonnants et hausse des températures) et le terrain sableux ralenti la progression des secours ».