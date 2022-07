6 ha de vignes brûlées dans les incendies du Gard

«

Laisser l'enherbement sec ou en mulch pour baisser la température du sol ou labourer en totalité et éviter la propagation des feux on se pose bien des questions… », déplore Alexis Cornut, vigneron au château Guiot, à Saint-Gilles dans le Gard.

Alors que le département a été touché par 28 départs d’incendie le jeudi 7 juillet, dont un ayant touché plus de 600 ha dans le secteur de Bessèges, c’est celui qui a ravagé 230 ha dans le secteur de Générac qui a littéralement brûlé un îlot de 6 ha de vignes du château Guiot. Le vent n’a pas facilité le ralentissement du feu et dans le vignoble du château Guiot, c’est un îlot de 6 ha de vignes qui a subi d’importants dégâts.

Pertes de fonds

« Les vignes sont disposées tout en longueur avec des terrasses à différents niveaux, bordées par des haies de pins et des friches qui, combinées à l’enherbement asséché de l’inter-rang, ont facilité la propagation du feu. Lors de l’intervention, les pompiers se sont servis du brûlage des tournières pour maîtriser le feu », reprend le vigneron du château Guiot.

Comble de malchance, cet îlot avait déjà été touché par l’incendie en 2019 et bien que brûlées une partie des souches grillées avait pu repartir ensuite. Le reste avait été arraché et remplacé « Là on est sur un autre niveau de dégâts plus importants, l’expert passera donc dans un 1er temps pour évaluer les dégâts sur la récolte 2022, puis plus tard pour définir l’éventuelle perte de fonds mais je suis pessimiste vu l’état de brûlure des pieds », reprend Alexis Cornut.