Le groupe Lauvige se dote d’un site d’embouteillage des vins 4.0

L’aventure Epure est un exemple de chemin de progrès à même d’inspirer les générations futures », indique Joël Lavigne, PDG du groupe Lauvige au sujet de la nouvelle usine d’embouteillage de l’entreprise inaugurée le 30 juin dernier à Brignoles (83). Ce nouveau site de 8 500 m2 dispose d’une capacité de conditionnement de 12 000 bouteilles à l’heure permettant au groupe de tripler la voilure actuelle, soit un potentiel de 8 à 10 millions de cols par an. En plus de ces performances accrues, ce centre d’embouteillage qui a nécessité un investissement de 21 millions d’euros a été conçu dans un esprit 4.0. « Plus qu’un outil innovant, Epure est une méthode de travail pour construite l’avenir, souligne Joël Lauvigne. Il peut être appliqué et du dupliqué dans n’importe quel en environnement de production industrielle ou agricole. »

Le bâtiment dispose ainsi de trois centrales de production électriques photovoltaïque en toiture et en ombrières de parking. La motorisation des lignes fait appel à du matériel innovant qui permet de réaliser 25 à 45 % d’économie d’énergie par rapport à es moteurs conventionnels. Autre avancée en faveur de l’environnement, les eaux pluviales et de lavage sont collectées et préchauffée grâce à un récupérateur d’énergie situé sur la toiture. Le groupement a également fait le choix de valoriser la biodiversité au travers de plusieurs initiatives : toiture végétalisée, potager de 600 m2, bassin de rétention pour les grenouilles…

Le groupe Lauvigne travaille actuellement avec 400 domaines viticoles et emploie 70 salariés sur ses deux sites du Var et du Vaucluse.