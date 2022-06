La grêle martèle 250 ha de vigne en Champagne

J

usqu’ici, tout allait bien. Et puis la Côte des Bar a essuyé ce samedi 25 juin en fin d’après-midi un violent orage de grêle. Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne rapporte que dans l'Aube « l’orage a traversé le vignoble sur un axe Sud-Ouest/Nord-Est (de Channes à Rizaucourt-Buchey), occasionnant de gros dégâts de grêle sur les vignobles du sud du Barrois, dans les vallées de la Laignes et de la Sarce (Bragelogne-Beauvoir, Channes, Courteron, Gyé-sur-Seine, Landreville, Les Riceys, Neuville-sur-Seine entre autres) ». Face à l’hétérogénéité des dégâts, l’interprofession doit d’abord estimer les dégâts avant de les chiffrer.

D’après les premiers retours, une trentaine d’hectares est touchée à 100 % sur les Riceys. « Toutes les grappes sont détruites » rapporte Geoffrey Péhu, le président de l’AOC Riceys, estime que l’ensemble du vignoble touché en Côte des Bars s’élèverait à 250 ha, mais à différent niveaux de dégâts. Sur la commune de Bragelogne-Beauvoir, les champagnes Rollin recensent 1,5 hectare de vignes grêlées à 60 % sur 6,5 ha en propriété, alors que les champagnes Finot évalue leurs dégâts à 3 hectares grêlées à 100 % sur 4 ha en propriété.

C’était la tempête

« Ça a duré 5 minutes, avec du vent, des grêlons, de la pluie… C‘était la tempête » rapporte-t-on à la maison Finot, évoquant un orage tombé par surprise : « ça a tout déchiqueté, avec des parcelles détruites à 100 %. Le feuillage est tombé et ça a tranché en deux les baies : on voit les pépins. » N’ayant jamais grêlé, la propriété n’est pas assurée et accuse le coup : « c’est d’une grande violence et sur une grande étendue. Les raisins de pinot noir étaient superbes, gorgés d’eau. La récolte était prometteuse. » Ce que confirme Geoffrey Péhu : « c’était beau et bien parti », espérant que ce premier orage soit le dernier de la saison.

Les dégâts sont impressionnants, les grêlons laminant le feuillage et les grappes.