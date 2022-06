Deuxième édition des

D

évoilée ce 28 juin, la sélection des 14 nouvelles cuvées* "Ambassadeurs de Graves" pourra arborer le macaron "désigné par les consommateurs" pour les millésimes 2021 en blanc et 2020 en rouge. Lancé l’an passé, cet outil de promotion conserve son fonctionnement et ses principes : « on a mis le doigt sur les attentes du consommateur » pointe Mayeul L’Huillier, le directeur du syndicat viticole de l’AOC Graves, faisant état de la « validation de la qualité par des consommateurs (dégustant et notant leurs vins préférés), la prise en compte du respect de l’environnement (avec une certification en agriculture biologique, biodynamie, Haute Valeur Environnementale ou ISO 14 001) et la qualité d’accueil à la propriété (avec le label Vignobles et Découverte). Sans aucune pondération entre les critères, il faut cocher les trois cases. »

S’appuyant sur des analyses en magasin, « le cœur du réacteur c’est qu’il ne s’agit pas d’une promesse au consommateur, mais d’une certitude : le vin dans la bouteille est exactement celui dégusté par un consommateur » explique Dominique Guignard, le président de l’Office de Défense et de Gestion (ODG). « Nous garantissons que les vins portant un macaron sont ceux dégustés et choisis par un processus de vérification et d’analyses » précise Mayeul L’Huillier, qui souligne l’intérêt de cette forme de « recommandation horizontale » pour les distributeurs : « on fait sur le vin ce qui existe pour d’autres secteurs : comme Tripadvisor. Le consommateur a besoin d’être réassuré par rapport à la complexité de l’offre. »

Démarche pour le client

Parmi les retours positifs, celui d’Emmanuel Benais, le responsable du rayon liquides du Leclerc de Langon : « c’est une démarche pour le client. Souvent il y a un écart entre les professionnels ayant une analyse précise de la dégustation et les clients qui disent : "j’aime ou je n’aime pas". On enlève le côté professoral de la chose pour donner un avis de consommateur plus large. » Le macaron des "Ambassadeurs de Graves" tient plus du label "produit élu de l’année" que de la médaille de concours note l’acheteur de la grande distribution, notant « il y a tellement de médailles, qu’à part les valeurs sûres de l’or du Concours Général Agricole de Paris et le Guide Hachette, il n’y a pas d’impact sur le client. » Proposant depuis peu deux références des "Ambassadeurs de Graves", le distributeur n’a pas encore de retours sur leurs performances commerciales : certain de leur potentiel, il regrette l’absence de Publicités sur le Lieu de Vente (PLV) d’Informations sur le Lieu de Vente (ILV) pour expliquer cette démarche dans le rayon. « On va profiter de la foire aux vins pour faire connaître le label » souligne Emmanuel Benais.

* : Pour les rouges 2020, les lauréats sont les châteaux de Cérons, Chantegrive, Martignac, Moutin, Portets, La Rose Sarron, Roquetaillade La Grange, Tourteau Chollet, et du Clos Floridène. Pour les blancs 2021, les cuvées retenues sont celles des châteaux de Cérons, Lagrange, Moutin, La Rose Sarron et du Clos Floridène.