’est ce que l’on appelle un changement de packaging du tout au tout. Pour répondre aux demandes d’allégement du poids des bouteilles du monopole canadien qu’est la Société des Alcools du Québec (SAQ), la cuvée "Brouilly Major" de la maison Georges Dubœuf revoit son emballage emblématique, la bouteille allongée qui était si difficile à manquer, et mettre, en rayon. Reconnaissant un pincement au cœur, Adrien Dubœuf-Lacombe, l’actuel dirigeant de la maison et petit-fils de son fondateur Georges Dubœuf, dessinateur et créateur de cette bouteille, indique aller dans le sens de l’histoire : l’écoconception et l’allégement de l’empreinte carbone.

« C’est une vraie volonté d’avoir une démarche plus écoresponsable. Le ratio entre verre et vin n’était pas très bon (avec une bouteille très allongée, renforcée et épaissie). Nous avons tout remis à plat, en optant pour une bouteille Bourgogne plus classique » explique Adrien Dubœuf-Lacombe. Pour l’étiquette, la cuvée garde sa forme ovale et sa bandelette le long de la bouteille, mais passe au papier recyclé (comme pour ses cartons). Concernant le reste du packaging, le bouchon affiche une empreinte carbone neutre et la capsule n’est plus en plastique rétractable, mais en aluminium standard.

Certainement la référence de Beaujolais la plus vendue hors-nouveau

« Il ne s’agit pas d’un changement mineur sur une microcuvée. L’impact est important, c’est certainement la référence de Beaujolais la plus vendue hors-nouveau » pointe Adrien Dubœuf-Lacombe, évoquant 570 000 cols vendus chaque année. N’ayant pas chiffré l’impact carbone de ces modifications, le négoce estime que l’économie réalisée en passant sur une bouteille standard va être perdue sur les autres postes d’emballage. « Il n’y aura pas de gain financier, ni de modification prix de vente (qui reste à 21,30 dollars canadiens) » note le négociant. Lancée ces prochaines semaines au Canada, cette nouvelle bouteille va prochainement s’étendre à l’ensemble de la gamme.

Ce remplacement « est un peu un déchirement par rapport à la création de mon grand-père. Mais le devenir de sa bouteille n’est pas fixé, cela pourrait être une édition limitée » esquisse Adrien Dubœuf-Lacombe, qui rappelle que cette bouteille est utilisée par la cuvée "Carte noire" des vignerons de Saint-Tropez.