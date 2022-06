Il faut arracher toutes ces vignes plantées ces 30 dernières années dans des endroits ou avant on faisait élevage et céréales !! Laissons le vignoble dans des endroits qualitatif tel que des plateaux Avec une plantation à 5000 pieds ha ! À méditer

Viti84

Le 20 juin 2022 à 14:36:11

Totalement contre, on donne pour arracher et puis après on peut replanter qqs années plus tard avec de nouveaux des primes. L'agriculture doit vivre de ses revenus, au gouvernement de prendre ses responsabilités pour que ça soit possible, nous ne voulons plus vivre grâce aux primes