Sauternes ne fête pas son vin pour cause de canicule

nnulation pour cause de coup de chaud. Devant se tenir ce samedi 18 juin, l’évènement Sauternes Fête le Vin est annulé par le syndicat viticole « en raison du plan canicule et d'un arrêté préfectoral de la Gironde » précise un communiqué. Passant au rouge à partir de ce vendredi 17 juin à 14 heures, l’alerte canicule prévient que « les températures devraient atteindre 40°C demain et 41°C samedi, et surtout ne pas descendre en dessous de 23°C la nuit de vendredi à samedi » indique la préfecture de Bordeaux.

Conséquence de ce coup de chaud, « toute manifestation publique se tenant à l’extérieur ou dans des locaux non-climatisés sera interdite dès demain 14h00 et jusqu’à la fin de l’épisode caniculaire » annonce la préfecture, qui précise que « les cérémonies commémoratives de l’appel du 18 juin seront reportées, dès dimanche si les conditions climatiques le permettent ».

Portes ouvertes le 11 novembre

Si la nouvelle maison des vins de Sauternes devait être inaugurée officiellement ce samedi 18 juin, elle pourra accueillir les visiteurs ces prochaines semaines. « Nous espérons vous voir nombreux dans notre région durant l’été » indique le syndicat viticole, donnant « rendez-vous pour nos portes ouvertes automnales le week-end du 11 novembre ».