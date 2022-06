David Jaegle nouveau directeur général de la cave de Ribeauvillé

D

epuis cinq ans, David Jaegle a successivement occupé les postes de responsable export puis de directeur commercial de la cave coopérative de Ribeauvillé, dans le Haut-Rhin. Ce mois de juin 2022 marque pour lui une nouvelle progression au sein de l’entreprise alsacienne, puisqu’il est maintenant nommé directeur général de la structure coopérative.

Aux côtés de Yves Baltenweck, président de la cave de Ribeauvillé, David Jaegle fonctionnera en binôme pour assurer de la bonne mise en pratique des orientations de la cave pour les prochaines années. Le nouveau directeur général loue volontiers la cave de Ribeauvillé comme « une référence, souvent citée en exemple au cours de mes études, c’est donc un rêve qui se réalise par cette nomination de la part du conseil d’administration », apprécie-t-il par l’intermédiaire d’un communiqué.

Qualité et innovation

Après quatre années d’études techniques en viticulture-œnologie à Rouffach, puis deux années de spécialisation dans la commercialisation des vins et spiritueux, le nouveau directeur général de la cave de Ribeauvillé a fait ses armes au sein de la maison Arthur Metz (premier producteur de crémants d'Alsace, Grands Chais de France) « dans l’organisation d’événements et la vente en caveaux et en CHR », indique un communiqué. Il reste ensuite chez les Grands Chais de France, au domaine viticole de la ville de Colmar, avant de faire un passage aux Etats-Unis, puis intégrer la cave de Ribeauvillé en 2017.

Au rang des orientations, la qualité et l’innovation restent au centre des préoccupations du nouveau directeur, qui compte même « poursuivre les efforts dans la présentation qualitative de la cave et la faire passer à l’étape supérieure ».

Le président de la cave Yves Baltenweck sait confier les clés de la cave à quelqu’un qui en connaît les rouages et qui a bien saisi les attentes du conseil d’administration, notamment en termes de notoriété. « A David de faire reluire l’image de la cave à l’international, alors qu’elle dispose déjà d’une belle image en Alsace comme en France. L’équipe du conseil d’administration est là pour l’accompagner dans la réussite de ces objectifs », valide le président.