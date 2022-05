Yellow Tail et Casillero del Diablo toujours en tête des marques du vin

L

es chamboulements provoqués par le Covid-19 dès 2020 ont touché tous les aspects de nos sociétés, y compris la perception des marques par les consommateurs. Le domaine du vin n’est pas épargné par ce phénomène. La mémorisation et les affinités envers les 15 premières marques au niveau mondial ont reculé de manière significative en 2021. Selon une nouvelle enquête réalisée par Wine Intelligence auprès de plus 25 000 consommateurs de vins sur 25 marchés – représentatifs de plus de 400 millions de consommateurs au niveau mondial – le capital de marque a désormais tendance à se stabiliser, mais n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la pandémie. Dans l’ensemble, les 15 marques internationales les plus puissantes gagnent globalement des points (+6,5) en 2022 par rapport à 2021, mais restent en-deçà des scores enregistrés en 2020, sur la base d’enquêtes consommateurs réalisées en 2019.

De la nécessité de renouer le dialogue avec les consommateurs

Deux marques en particulier continuent de sortir du lot dans le « Global Wine Brand Power Index » 2022. Yellow Tail et Casillero del Diablo conservent non seulement leurs première et deuxième places respectivement, mais aussi une bonne longueur d’avance par rapport à leurs concurrents. Sur trois des 25 marchés étudiés, les deux marques se positionnent au premier rang. Yellow Tail se trouvent parmi les 10 marques les plus puissantes sur 10 marchés, classement qui monte à 14 pour Casillero del Diablo. La force de frappe de la marque australienne aux Etats-Unis lui permet de consolider son classement sur l’indice mondial. En troisième place se trouve la marque américaine Barefoot, en progression annuelle ; elle se classait 13ème en 2019. Parmi les autres étoiles montantes figurent la marque chilienne Santa Carolina – qui passe à la 7ème place – Apothic, qui gagne 5 places pour se classer au 14ème rang, et Dark Horse, qui saute 8 places pour se positionner 25ème. A noter que la marque Apothic décline des assemblages en rouge, les fameux « red blends » très en vogue aux Etats-Unis actuellement.

Parmi la prédominance des vins du Nouveau Monde, la France figure aussi en bonne place : Mouton Cadet se classe au 8ème rang, suivi de J.P. Chenet à la 9ème place.

D’après Lulie Halstead, directrice des opérations auprès de Wine Intelligence, les consommateurs ont retrouvé leurs repères plus habituels, à la fois chez les détaillants et dans le secteur CHR, concomitamment à un retour à une vie moins chamboulée que l’année précédente. Et d’insister sur le fait que les propriétaires de marques qui s’attachent à rétablir les liens positifs fondamentaux qui ont impulsé leurs marques vers un tel niveau de réussite sur le plan international seront ceux qui tireront le mieux leur épingle du jeu, « tout en faisant de leur mieux pour maintenir la disponibilité des produits et leur rapport qualité-prix dans un contexte d'augmentation du coût de production et de perturbations au sein de la chaîne logistique ».