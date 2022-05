Report d'une étude européenne clé de la réévaluation du glyphosate

Juju51

Le 12 mai 2022 à 19:29:53

Signaler ce contenu comme inapproprié

Juste pour donner mon opinion, je trouve ça injuste le faite con ne pourra plus utiliser d'hebicide pour les pro, pour ma par j'en fait deux par ans a des bon moments et je n'et pas de souci d'herbe pour la période de pousse de la vigne, l'herbe commence à repoussé tranquillement sous la chaleur du mois d'août, l'hivers l'herbe me dérange pas jusqu'à les premiers bourgeons qui point leur nez, je pense que je pollue beaucoup moins comme ca que ci demain je devrait travailler la terre toute les 2 a 3 semaines, l'impact carbone sera plus conséquente, sans parlé des problème du travail de la terre, destruction des espèces vivaces, insectes, bactéries.. Attention je suis pas contre des changements pour améliorer la préservation de la terre, mais attention au conséquence que sa peu engendrer derrière, a moins de supprimer également le gasoil/l'essence/fuel/diesel.. Qui engendre également des problème sur l'homme des maladie lié au particule toxiques que nous respirons, sur les animaux, les insectes, la terre, les marée noire et j'en passe...