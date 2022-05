Le salon Vinomed revient en octobre 2022 à Montpellier

L

e salon Vinomed annonce tenir sa deuxième édition lundi 24 et mardi 25 octobre 2022 au parc des expositions de Montpellier (hall B1). Se définissant comme un « salon des vins et de l’œnotourisme en Méditerranée », l’évènement doit conforter son positionnement de « salon professionnel, à taille humaine, décentralisé » indique l’organisateur, Break Events, qui tire un bilan particulièrement transparent de sa première édition.

Ayant eu lieu le lundi 25 et le mardi 26 octobre 2021, Vinomed a réuni 75 exposants de vin du bassin méditerranéen (pour 24 AOP et 7 IGP du bassin méditerranéen) et 1 128 visiteurs (à 92 % de France). À l’issue des 2 jours du salon, un sondage indique que 11 % des exposants et 2 % des visiteurs ne sont pas satisfaits de leur participation au salon. Concernant la date, 81 % des exposants et 74 % des visiteurs valident un rendez-vous annuel à la fin octobre, l’alternative de mai étant écartée. Ce qui tombe bien pour la paix entre les salons languedociens, l’évènement Dégustez en V.O ! étant justement positionné sur ce créneau printanier (avec 213 exposants pour 600 visiteurs ces 2-3 mai).

Second semestre

« À une très grande majorité le second semestre a été plébiscité, pour les raisons suivantes : une absence d’événements professionnels sur le second semestre, une bonne période d’achats, et de référencements pour les cavistes et la restauration, à l’approche des fêtes de fin d’année, une bonne période de montage des programmes estivaux pour les tours opérateurs et les agences de voyage, au niveau de l’œnotourisme » indiquent les organisateurs dans leur bilan de premier salon.

Souhaitant combler le manque créé par le départ du salon Vinisud (salon porté par les interprofessions et intégré depuis 2019 à Wine Paris), Break Events annonce créer un comité de pilotage en région avec des Organismes de Défense et de Gestion (ODG).