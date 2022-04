Les vignerons du syndicat de Couchey récompensés pour leur engagement pour l'environnement

L

e jeu collectif des six domaines du vignoble de Couchey a été récompensé lors des Trophées de l'agriculture de Côte-d'Or, organisés ce 14 avril par Le Bien public et la Chambre d'agriculture. « Nous avons été primés dans la catégorie « agriculture innovante » » rapporte Ghislain Kohut, président du syndicat viticole.

« Contrairement à ce qu’il peut se passer dans d’autres régions, nous avons l’habitude de partager nos bonnes pratiques. Quand Thomas Gouroux, conseiller à la Chambre, m’a parlé de la Haute Valeur Environnementale (HVE), j’ai vite impliqué mes confrères et nous avons progressé ensemble » explique le président du syndicat viticole.

Je n’ai jamais voulu passer bio

A ce jour, quatre domaines sur six (Ghislain Kohut, Clémancey, Sirugue père et fils, Philippe Robert et fils, Denis Fournier et Derey frères) sont certifiés au niveau 3. « Les deux derniers attendent le passage de l’organisme certificateur ».

Ghislain Kohut essaye de travailler de la manière la plus respectueuse de l’environnement depuis des années. « Mais je n’ai jamais voulu passer bio. J’y vois trop d’incohérences, comme l’interdiction des phosphites, les obligations de passages d’herbicides, ou l’absence de vraies mesures en faveur de la biodiversité, contrairement à la HVE qui comprend aussi un volet sur l’eau, et bientôt un sur le carbone ».

Cette récompense tombe à point nommé pour la Saint-Vincent tournante, que les vignerons accueillent les 28 et 29 janvier prochains. Le comité d’organisation de la Saint-Vincent tournante de Couchey s’apprête d’ailleurs à dévoiler son affiche, le logo et le verre de la fête. Plusieurs dizaine de milliers de visiteurs y sont attendus.