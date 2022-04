Nouveaux actionnaires pour Joanne, allocataire majeur des grands crus de Bordeaux

P

Pour ses 160 ans, le négoce Joanne accueille de nouveaux partenaires financiers. « J’ai décidé́ d’élargir son actionnariat à un petit cercle d’entrepreneurs privés et de familles françaises, tous passionnés de vin » indique, dans une lettre diffusée ce 14 avril, Pierre-Antoine Castéja, le président de Joanne (basé à Carignan-de-Bordeaux. Parmi ses actionnaires se trouvent Claude Bébéar (fondateur d’AXA), la famille Norbert Dentressangle (fondateur du groupe éponyme de logistique), la famille Philippe Donnet (PDG de Generali) et Hugues Lechanoine (ancien directeur de Baron Philippe de Rothschild).

Ce dernier prend la présidence du directoire et doit devenir le directeur général du négoce. « Hugues Lechanoine, qui connait les nouveaux actionnaires de longue date, prendra progressivement la direction de la maison » indique dans son courrier Pierre-Antoine Castéja, précisant rester actionnaire et président de Joanne. Et d’ajouter que l’équipe dirigeante actuelle (Anne Szersnovicz responsable des achats, Dan Snook directeur du pôle américain, Laurent Bonnet directeur commercial, Jean-Quentin Prats directeur général, Frédéric Bouchaud directeur administratif et financier et ma fille Laure de Bronac responsable de la communication) rentre également à l’actionnariat.

Allocataire de grands crus

Fondée en 1862 par Paul Joanne (ancêtre de Pierre Antoine Castéja), la maison éponyme « est l’un des tout premiers allocataires de grands crus des principales appellations » indique le site du négoce. L’annonce arrive avant la semaine des primeurs du millésime 2022, qui se tiendra dans le vignoble bordelais du lundi 25 au jeudi 28 avril.