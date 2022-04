20 millions d'euros d'aides à l'achat de drones, stations météo, ou robots viticoles

D

ans le cadre du déploiement du volet agricole du plan France 2030, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation lance une première vague de soutien aux exploitations dans l’acquisition d’équipements pour favoriser notamment l'agriculture de précision, la réduction de l’usage des intrants et le déploiement d’alternatives aux produits phytosanitaires traditionnels.

20 millions d’euros sont débloqués pour aider à hauteur de 20 % l’acquisition de drones permettant une télédétection et une cartographie des risques (stress hydrique, carence, adventices, maladies…) à l'échelle parcellaire, d’épandeurs munis en entrée d'un outil de guidage, ou d’un DPAE (Débit proportionnel à l’avancement électronique), d’outils d’aide à l’irrigation, de capteurs facilitant la conduite de la vigne, type Oenoview, et de logiciels améliorant la gestion des rendements et des intrants.

Une aide de 30 % est proposée pour d’autres équipements tels que les stations météo connectées, les systèmes de substitution aux fongicides par stimulation des défenses immunitaires des plantes, comme UV Boosting, les pièges à insectes et à spores connectés, l'autoguidage, le guidage et l’épandage de précision, ou encore les semoirs sous couvert.

40 % pour les robots

L’aide est portée à 40% pour des robots autonomes de désherbage mécanique ou thermique, du binage avec guidage de précision. Les dossiers et devis détaillés sont à déposer jusqu’au 31/12/2023 (ou épuisement des crédits) sur le site de FranceAgriMer, avec un plafond fixé à 40 000 € par exploitation et à 150 000 € par CUMA.

Les vignerons auront 18 mois après acceptation de leur demande d’aide pour réaliser leur achat. Le matériel éligible est listé en annexes de la décision de FranceAgriMer.