Opération “si tu votes, tu sirotes” chez ce caviste

C

ommerçant et citoyen. Caviste à Saint-Philbert de Grandlieu au cœur du vignoble nantais, Pierre Lancereau se dit “effaré” par le taux d’abstention annoncé pour l’échéance électorale de ce dimanche. Il propose donc à tous ses clients l’opération : Si tu votes, tu sirotes. Ainsi, tous ceux qui se présenteront mardi 12 et mercredi 13 avril avec leur carte d’électeur tamponnée, auront droit à une ristourne de 10 % sur le montant de leurs achats.

“J’avais eu vent d’une initiative identique par un confrère lors des élections municipales. J’ai repris l’idée. Avec ma collaboratrice Emilie Porcher, on a fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux qui a bien fonctionné. On a eu un bon retour de nos clients et pas mal de partages”, souligne le gérant de la cave Graphite qui propose 800 références en vins, bières locales et spiritueux.

Si mon initiative encourage 4 ou 5 personnes, ce sera déjà ça !

L’initiative ne sera proposée que pour ce premier tour. “Pour le second, c’est plus risqué. On peut y voir des interprétations politiques. Ma démarche est simple : je souhaite que les gens votent. C’est tout. Peut-être que je le referai pour les législatives ? Je verrai. En tout cas, si mon initiative encourage 4 ou 5 personnes de plus à aller voter dans mon secteur, ce sera déjà ça !” conclut Pierre Lancereau.