Le 12ème salon Viti-Vini ouvrira ce 11 octobre

« Le Covid et la guerre en Ukraine nous déstabilisent et modifient la donne, analyse Christophe Labruyère, président du Club des entrepreneurs champenois, qui organise le prochain salon Viti-Vini. Il faut faire preuve d’adaptabilité en ce moment ! Nous avions déjà des pénuries d’aluminium et d’acier avec le Covid. Nous avons maintenant un gros problème d’inflation du coût énergétique. Cela va accélérer la transition énergétique ! Il y aura des innovations dans ce salon… ».

Après quatre ans d’absence, l’édition 2020 ayant été annulée avec le Covid, le douzième Viti-Vini ouvrira ses portes le 11 octobre à Epernay, jusqu’au 14 octobre. 15 000 visiteurs professionnels pourront rencontrer 200 exposants, réunis autour de cinq pôles : Viti, Vini, Utilitaires, Services et Gastronomie. Lancé lors de l’édition 2018, le micro-salon oenotouristique Vini’Trip sera reconduit. Ce salon, dont le budget est estimé à 700 000 €, accueillera également des conférences dont celle organisée par le Crédit Agricole.

Délai de livraison

Dans ce contexte instable, quel est le moral des exposants ? « Nous étions contents de la reprise des ventes de champagne en 2021, après une année 2020 morose, décrit Christophe Labruyère. La guerre en Ukraine, ainsi que ses conséquences pour nos métiers, nous inquiète. Pour le petit matériel de manutention, le délai de livraison est passé de deux mois à un an ! Outre le fait de devoir anticiper les commandes, nous allons devoir nous habituer à avoir un prix à la livraison et non plus lors de l’achat ».

Le Club des entrepreneurs a par ailleurs initié un groupe de travail sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). « Nous sommes accompagnés par un professionnel pour commencer par identifier les points de progrès au sein de nos entreprises, qui sont très souvent des PME voire des TPE, décrit Christophe Labruyère. C’est important d’avancer sur ce dossier car en tant qu’acteurs locaux, nous sommes partie prenante du monde du Champagne, qui a des attentes à ce sujet ».