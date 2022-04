Thierry Jaloux nouveau président de l'union des vignerons de Saint-Pourçain

L

es 40 vignerons adhérents de la cave de Saint-Pourçain ont élu leur nouveau président le 7 mars dernier. Thierry Jaloux succède donc aux 22 ans de présidence de l'union des vignerons par son prédécesseur Jean-Marc Josselin.

« Le nouveau président prend ses fonctions dans un contexte économique favorable », annonce un communiqué, « car l'union des vignerons de Saint-Pourçain a progressé sur presque tous ses marchés en 2021, en croissance par rapport à la période d’avant crise Covid-19 ». La progression s’est autant faite sur les ventes directes, que celles effectuées sur internet, à l'export ou auprès des centrales d'achat.

Homme du cru

Thierry Jaloux, 56 ans, est l’ancien vice-président de l'union, « et prend donc les rênes en professionnel expérimenté et solidement ancré dans la vigne bourbonnaise, au fait de l'historique du vignoble et des dossiers en cours », poursuit un communiqué.

Originaire du cru, Thierry Jaloux a obtenu son BTS viticole à Beaune avant de rejoindre l'exploitation familiale à Saint-Pourçain-sur-Sioule en 1988, aux côtés de son père et sa sœur. Le nouveau président se dit particulièrement attaché à l'esprit de la coopérative et ses valeurs de solidarité, de concertation et de dialogue. « J'aime ce mode de gouvernance partagée. Mettre nos idées en commun et travailler tous ensemble dans la même direction. Nos objectifs restent les mêmes: améliorer notre outil, notre production et la rémunération des coopérateurs », valide-t-il.

Le challenge de la transmission des exploitations

Alors qu’elle compte aujourd’hui sur un potentiel de production de 360 hectares de vignes, la cave fait une priorité de l’enjeu des réserves foncières. « Des vignerons vont partir à la retraite dans les prochaines années, le challenge repose donc sur la transmission des exploitations », annonce Thierry Jaloux. L'Union s’est donc lancée dans la création d’une structure foncière, sous forme de société coopérative d'intérêt collectif (Scic), « qui devrait naitre avant la fin de l'année pour lever des fonds auprès des clients de la cave coopérative et des collectivité », explique Thierry Jaloux.

La cave annonce par ailleurs que le conseil d’administration est également en phase de recrutement d’un nouveau directeur pour succéder à Frédéric Germain, qui quittera son poste le 15 avril.