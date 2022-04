Une pétition pour créer un emoji pour le vin blanc

V

in rouge 🍷, champagne 🥂, whisky 🥃... Il existe plus de 3 300 emojis – ces petits pictogrammes utilisés dans les messages électroniques – mais aucun d’entre eux n’existe pour le vin blanc. C’est un « tort » que les producteurs néo-zélandais entendent corriger, grâce à une pétition qu’ils encouragent les amateurs de vins blancs à aller signer sur le site web de leur organisation professionnelle, New Zealand Winegrowers. L’appel vient en amont de trois journées internationales dédiées à des cépages blancs : la journée internationale du sauvignon blanc (6 mai), celle du pinot gris (17 mai) et celle du chardonnay (26 mai).

Volonté de diversification

Bien évidemment, le sauvignon blanc revêt une importance particulière pour la filière néo-zélandaise, mais celle-ci souhaite s’éloigner de l’effet hégémonique créé par le cépage français : « Le vin blanc néo-zélandais représente 93 % de nos exportations, tandis que le sauvignon blanc en constitue 85 %. Mais la Nouvelle-Zélande produit d’autres cépages blancs de premier plan, tels le pinot gris et le chardonnay », rappelle Charlotte Read, directrice de New Zealand Winegrowers. « Nous espérons qu’en demandant auprès de l’Unicode Consortium la création d’un emoji vin blanc, cela mettra en évidence la diversité de vins blancs de qualité élaborés en Nouvelle-Zélande, tout en obtenant la création d’un emoji trop longtemps absent des claviers des appareils numériques depuis leur création à la fin des années 90 ».