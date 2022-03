Laurent Gerra parraine la Percée du Vin Jaune du Jura

A

près une édition annulée et remplacée par quelques manifestations à huis clos en 2021, la Percée du Vin Jaune fait son grand retour, du 1er au 3 avril 2022 à Cramans (Jura). Cette année, c’est au tour du millésime 2015 d’être mis à l’honneur, « après avoir, comme la tradition l’exige, dormi pendant six ans et trois mois dans des fûts en chêne de 228 litres. C’est ce processus si particulier qui confère au précieux breuvage toute sa complexité », annonce un communiqué.

A l’occasion de ce retour aux affaires festives, l’organisation met les petits plats dans les grands en ajoutant une « soirée prestige » aux réjouissances habituelles et, outre cette nouveauté, cette 24ème édition est également marquée par le parrainage de l’humoriste et imitateur Laurent Gerra. « Il est originaire de l’Ain. C’est un voisin. Il aura le rôle de percer le tonneau de vin jaune, le samedi matin, et l’honneur de distribuer le millésime 2015, afin que tout le monde puisse le goûter. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur un bon vivant », relate Benoît Sermier, président de cette Percée du Vin Jaune 2022.

Soirée prestige le 1er avril

Officiellement célébrée depuis 25 ans, la manifestation itinérante de la Percée du Vin Jaune est « l’événement à ne pas manquer pour les amateurs du nectar jurassien, qui réunit chaque fois des dizaines de milliers de visiteurs sur plusieurs jours dans une ambiance joyeuse et conviviale », appuie un communiqué. La Percée réunira cette année une cinquantaine de producteurs, mais aussi restaurateurs, musiciens et l’association des ambassadeurs des Vins Jaunes, gardiens des traditions du rassemblement.

Défilé, clavelinage, ouverture des caveaux, vente aux enchères de vieux millésimes et concours de cuisine seront ouverts au grand public. La nouvelle soirée Prestige offrira toutefois « aux heureux possesseurs d’un pass la possibilité de commencer les grandes réjouissances plus tôt, dès le vendredi 1er avril », poursuit le communiqué. Cette soirée sera uniquement accessible sur réservation, offrant un accès privilégié au site, et donnant droit à 3 dégustations d’une heure dans 3 domaines différents, le tout accompagné de produits régionaux.