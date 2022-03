l

« Après avoir écarté sa précédente direction France, le Groupe a nommé Nicolas Helstroffer basé en Alsace en tant que Régional Manager (France, Allemagne, Roumanie, Hongrie) avec pour responsabilité de renforcer sa présence sur ces grands marchés » indique AEB, dans un communiqué.

Nicolas Helstroffer sera chargé de mettre en œuvre le plan « Métamorphose » du groupe spécialisé en produits œnologiques, enzymes, levures et équipement pour le vin et la bière.

AEB souhaite notamment simplifier son organisation, et améliorer sa visibilité et sa réactivité.

Plus près du terrain

Pour augmenter son ancrage régional, le groupe annonce intégrer le laboratoire LATA (Laboratoire d'Analyses et Techniques Agricoles) dans le Val de Loire, en plus de ses établissements en Alsace (Sigolsheim, Dambach-la ville, Westhalten) et en Bourgogne (Oenoservice).

AEB renforce en outre sa force de frappe commerciale avec le recrutement de six nouveaux collaborateurs sur plusieurs régions viticoles, de l’Alsace au Sud-Est. Ses derniers pourront s’appuyer sur le pôle R&D du groupe et ses travaux sur la bioprotection.

L’entreprise va finalement réorganiser sa logistique en mettant en place un dépôt central.