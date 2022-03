Le label Vignerons Engagés couvre 5 % du vignoble français

P

rès de 5 % du vignoble français, soit plus de 35 000 ha. Les derniers chiffres présentés par l’association Vignerons Engagés, jeudi 17 mars à Buxy (71), donnent le sourire à ses responsables. « Nous sommes fiers du chemin parcouru, après un départ en 2007 avec quelques caves », souligne Pascal Duconget, président du label et directeur de la coopérative Rhonéa.

Vignerons Engagés a passé la barre des 50 entreprises adhérentes. Des coopératives pour l’essentiel. Les caves de Rauzan, Die, Tain, Lugny, ou encore Tavel ont rejoint le label. Mais cette typologie commence à évoluer. « Nous avons la volonté de nous étendre à toute la filière vin », ambitionne Pascal Duconget. Premier objectif en ce sens : intégrer davantage de caves particulières. « Cela fait partie de nos priorités », dévoile Iris Borrut, directrice de Vignerons Engagés, qui précise : « on prospecte et on développe la communication auprès de ces exploitations ».

Ouverture

Mais Vignerons Engagés vise au-delà. En 2020, l’association a ouvert ses portes aux fournisseurs, distributeurs et partenaires de la filière vin. « C’est une spécificité de notre label», se félicite Iris Borrut. Pas de cahier des charges pour ces sociétés, mais « une collaboration étroite avec les producteurs ». Ainsi, le verrier Verallia ou la firme De Sangosse ont rejoint l’association, ainsi que les imprimeries Inessens. « À travers l’association, nous formons un groupe de travail avec les producteurs. On peut plus facilement développer des produits sur demande de leur part», illustre Christelle Dubois, directrice marketing d’Inessens. « Le rapprochement était logique, car nous avons nous-même une politique RSE».

Une philosophie qui ferait mouche auprès des consommateurs, estime l’association. « Une étude Wine Intelligence menée en 2020 nous place comme second label le plus incitatif à l’achat », dévoile Iris Borrut. «Et sur le terrain, nos adhérents ressentent l’intérêt des consommateurs pour cette certification complète. » Des consommateurs que Vignerons Engagés se voit bien intégrer. « C’est la prochaine étape. Des associations de consommateurs pourraient nous rejoindre, ce qui présenterait deux avantages : connaître leurs exigences et construire une communauté autour du label. »

Frein en GD

Seul bémol dans cet ensemble dynamique : la reconnaissance du label par la grande distribution. « Nous les avons rencontrés, mais c’était en pleine explosion de la HVE, et les discussions n’ont pas abouti. Aujourd’hui, on ne ressent pas un intérêt particulier de leur part. »