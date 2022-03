Des bains de vins à Bordeaux

S

ylvie Kebbal est un peu tombée dans ce bain particulier par hasard. « Au détour d’un voyage à Prague en fait, au cours duquel nous avons découvert les bains de bière, une tradition ancestrale dans les pays de l’est, qui existe également en Belgique et se développe en France », relate-t-elle.

L’expérience fait vite germer une idée dans la tête de la visiteuse de la capitale tchèque, pas du tout en lien avec le milieu viticole mais habitante de Bordeaux dans son quotidien. « J’étais certaine que cette idée de bains de bière plairait en France mais, en bonne bordelaise, il me fallait inclure le vin dans l’expérience », poursuit Sylvie Kebbal.

Centre-ville de Bordeaux

Le projet prend doucement forme avant qu’elle ne trouve enfin le local adapté sur les allées de Tourny, en plein centre-ville de Bordeaux. « Je cherchais une atmosphère intimiste en phase avec cette idée de spa et de relaxation. Ce sera donc ce lieu, avec des voûtes, de la vieille pierre, avec différentes salles pour prendre des bains seul ou à deux personnes par bain, avec des salles dotées de plusieurs bains en bois fabriqués en Hongrie, pouvant donc accueillir jusqu’à 6 personnes en même temps », reprend la créatrice qui a baptisé son établissement le Wine Beer Spa.

Possibilité sera en effet laissée de prendre son bain de vin ou de bière pour le client. « J’insiste sur la notion de bain de vin et non au vin ! Comme pour les bains de bière, seuls les composants du vin sont mélangés à l’eau à 41°C, ce sont les mêmes que ceux qui sont utilisés dans les produits esthétiques, connus pour leurs bénéfices sur la peau : anti-oxydants, anti-âge, vitamines… », précise Sylvie Kebbal. On se doute qu'un séjour prolongé dans le pH acide du vin ne soit pas du meilleur effet sur la peau.

Dégustations de vins et bières

Assez accessibles (39 €), les sessions se décomposeront entre 30 minutes de bain et 30 minutes de relaxation. Cerise sur le bain moussant, la séance pourra être accompagnée d’une dégustation des vins du château Saint-Benoît (Montagne Saint-Emilion) ou des bières de la brasserie bordelaise Azimut.

Même si les difficultés d’approvisionnement en matériaux ont pu retarder un peu les travaux d’aménagement, Sylvie Kebbal reste optimiste pour une ouverture de son Wine Beer Spa au mois de mai.