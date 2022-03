Un souffle d'air chaud sur la vigne pour la protéger du gel

L

’arsenal antigel s’étoffe encore. Ce 17 mars, les vignerons de Meursault ont découvert une gaine en polyéthylène d’un millimètre d’épaisseur que l’on attache au fil porteur.

Au bout de chaque tronçon, relié à une armoire électrique, un ventilateur y envoie 2 000 Watts d’air de 25°C plus chaud que l’air ambiant. La gaine se gonfle sur un diamètre de 20 cm. Des microperforations placées sur toute sa longueur protègent la vigne sur 1 mètres de large et 2 de haut.

Les vignerons peuvent constituer des rangs d’une longueur maximale de 100 mètres, par tronçons de 5 mètres, reliés par une fermeture éclair. « A cette distance, le débit de l’air est toujours le même qu’au plus près du ventilateur mais on ne gagne plus que 7 à 8°C par rapport à la température extérieure » explique Arnaud Roussac, dirigeant d’R-Tech Solutions.

Système amovible

L’entreprise bourguignonne a conçu cette gaine pour répondre à des clients en recherche d’un système amovible ne gênant pas les travaux viticoles. « Contrairement au câble, une fois le risque de gelées passé, on peut la replier facilement sur elle-même à la manière d’un tuyau d’arrosage de pompier pour la stocker. Elle ne pèse que 20 kgs pour 100 mètres et ne pourrit pas » poursuit Arnaud Roussac.

La pose de la gaine est l’affaire de quelques minutes. Le ralliement à l’armoire va encore plus vite. « Les vignerons doivent simplement brancher chaque rang à l’armoire à l’aide de kits de connexion rapide, comme sur une multiprise ».

L’allumage du système est manuel. Pour faciliter la prise de décision, l’armoire est dotée d’un écran affichant la température, l’humidité, la vitesse et l’orientation du vent.

Comptez 19€ par mètre de gaine, 6000 à 7000€ pour une armoire 27 rangs, et 7 à 8 000 € pour la version 63 rangs.