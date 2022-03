Un nouveau Bachelor spécialisé cognac lancé par Bordeaux Sciences Agro

E

n partenariat avec les établissements charentais de l’Institut de Richemont et du campus agro-viticole l’Oisellerie Barbezieux, Bordeaux Sciences Agro vient de lancer une nouvelle formation spécifique répondant aux besoins de la production cognaçaise. Ce ‘Bachelor Cognac : production, distillation, management’, « est la toute première formation de haut-niveau entièrement dédiée à la distillation des spiritueux et du cognac », annonce un communiqué.

Cette nouvelle licence professionnelle (mention agronomie, parcours cognac) est réalisée en un an et se déroule en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation). Tout en s’inscrivant au cœur du territoire de la production de cognac, « ce nouveau parcours a été conçu en réponse aux attentes de l’interprofession et des grandes maisons françaises de distillation (Hennessy, Rémy Martin, Martell, Courvoisier, Camus …) », détaille un communiqué.

Fort besoin d'encadrants qualifiés

« La filière cognac est un poids lourd de notre économie régionale, représentant à elle-seule 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Les grandes maisons et les exploitations viticoles sont régulièrement confrontées à un fort besoin d’encadrants qualifiés, à l’origine de notre volonté de former des professionnels experts du secteur », déroule Michel Le Hénaff, directeur des études de Bordeaux sciences agro en charge de ce nouveau parcours.

Ainsi, le bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC) estime les besoins de la filière à 15 000 emplois supplémentaires à l’horizon 2035. « Second d’exploitation, régisseur, responsable de la production viticole, responsable de distillation ou de chai sont quelques exemples de débouchés qui s’offrent aux 25 apprenants de la première promotion du Bachelor Cognac », ajoute Michel Le Hénaff. Les inscriptions pour intégrer la première promotion de ce diplôme d’État sont ouvertes jusqu’au 15 avril 2022, pour suivre quatre unités d’enseignement pendant le cursus proposé. Stratégies de production viticole, œnologie – distillation, management et gestion, formation en entreprise seront donc au menu de tous les candidats titulaires d’un diplôme de niveau bac + 2 ayant été sélectionnés à l’issue des épreuves orales d’admission.