La Saint-Vincent tournante arrive pour les vins de Bourgogne !

epuis la première édition de la Saint-Vincent tournante en janvier 1938, seule l’occupation, entre 1940 et 1946, avait conduit à l’annulation de l’iconique fête des vignerons de Bourgogne créée par la confrérie des Chevaliers du Tastevin. Il n’était donc pas « envisageable de ne pas fêter notre Saint patron en 2021 », souligne la confrérie bourguignonne. Après un premier report en janvier 2022, c’est finalement les 19 et 20 mars 2022 que Puligny-Montrachet, Corpeau et Blagny pourront accueillir cette édition 2021.

78ème du nom, cette Saint-vincent tournante est à présent prête à « accueillir les milliers de visiteurs », précise un communiqué, qui se déplaceront pour découvrir le travail d’une trentaine d’artisans au rythme des 6 points de concerts animés par près de 120 artistes. Pas moins de 46 points de restauration permettront de ne laisser aucun estomac en berne au gré des préparations de produits locaux et d’ailleurs.

Côté vins, « les visiteurs seront accueillis dans 12 caveaux aux noms des appellations pour déguster 2 vins par caveau. Pour le plaisir des grands et des petits il y aura également 3 caveaux enfants », indique un communiqué.

Célébration des éléments

Mais la Saint-Vincent tournante, c’est aussi un travail de décoration conséquent des villages hôtes qui, « après deux ans de travail, vont accueillir le public aux couleurs des quatre éléments air, eau, terre et feu », poursuit un communiqué. La traditionnelle cabote, petite maison en pierres typique du paysage viticole bourguignon, a quant à elle été construite entre les deux villages de Puligny-Montrachet et de Corpeau.

Dès 7h30, la fête démarrera le samedi matin par le défilé des 85 confréries de Bourgogne avant de laisser place aux dégustations de vin dans les 12 caveaux dès 11h, et laisser les festivités avancer au fil des deux jours.

La logistique est prête pour accueillir les nombreux visiteurs attendus plus de deux ans après la dernière édition. Compte tenu des circonstances, cette édition fera coup double et il n'y aura pas d'édition 2022 à proprement parler et, conformément à la tradition, le lieu accueillant la Saint-Vincent tournante 2023 sera révélé au cours du week-end du 19 et 20 mars.