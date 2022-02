Sanctuariser l'exonération de l'emploi saisonnier soulage la filière vin

L

ors de son discours d’inauguration du Salon International de l’Agriculture ce 26 février matin à Paris, le président de la République, Emmanuel Macron, suscite les applaudissements du parterre de représentants du monde agricole lorsqu’il annonce souhaiter pérenniser l’exonération de cotisations sociales patronales pour Travailleur Occasionnel / Demandeur d’Emploi (TO/DE). « TO/DE a été un instrument adapté, je vais dire les choses de manière simple : je pense que personne n’a inventé un instrument plus adapté, plus lisible, qui continue d’être essentiel. Donc qui continuera à être utilisé à long terme » indique le président, réagissant aux applaudissements en indiquant que « mieux vaut se dire les choses. Ça va plus vite. »

Concrètement, cela passerait par une réintroduction d’un dispositif TO/DE pérenne lors du prochain Projet de Loi de Finance de la Sécurité Sociale explique l’Élysée à Vitisphere. Ce qui transfère cet engagement à l’après élections présidentielles et législatives. N’étant plus automatique depuis 2018, la question de sa prolongation se pose désormais chaque automne, lors des examens budgétaires pour l’année suivante. Le président de la République étant mobilisé sur l’attaque russe de l’Ukraine, le premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, sont venus confirmer en début de soirée le dispositif aux représentants de la filière vin, qui portaient depuis des années cette demande.