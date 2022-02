Il n'y pas que les grands crus de Bourgogne qui performent à l'export

E

n 2021, les opérateurs bourguignons ont expédié 8,8 millions de caisses pour un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros. Soit respectivement +18 et +28 % par rapport à 2020 selon les statistiques de la Fédération des Négociants Éleveurs de Grande Bourgogne (FNEB). Comme attendu, les grands crus de la Côte d’Or affichent d’impressionnantes progressions : +177 % en volume et +26 % en valeur pour les blancs (145 000 caisses pour 65 millions €) et +54 % en volume et +36 % en valeur pour les rouges (170 000 caisses pour 204 millions €). Mais les appellations régionales ne sont pas en reste : pour l’AOP Bourgogne, les blancs affichent +21 % en volume et +36 % en valeur (1,6 million de caisses pour à 160 millions €) et les rouges atteignent +23 % en volume et +39 % en valeur (1,5 million de caisses pour 199 millions €).

En 2021, la progression des exportations de vins de Bourgogne est soutenue par une grosse activité des AOP régionales, ce qui alimente le marché et sa montée en valorisation explique Pierre Gernelle, le directeur de la FNEB. Qui souligne que les crémants de Bourgogne sont aussi actifs, représentant 10 % des expéditions avec 819 000 caisses pour 48 millions € (+21 et +25 %).

Leviers de croissance

Ayant passé le cap du milliard € en 2019, la Bourgogne surperforme en 2021 grâce à trois leviers de croissance pour Pierre Gernelle : la réouverture des cafés, hôtels et restaurants (même s’il y a encore eu des confinements liés au covid-19 en 2021), la suspension des taxes Trump (la demande américaine a bondi de 45 %), et l’anticipation des hausses de prix liées à la petite récolte 2021 (les acheteurs se couvrant). La Bourgogne ayant plus vendu que produit, « en 2022, l’enjeu est de reconstituer les stocks » conclut le directeur de la FNEB.