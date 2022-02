Une nouvelle méthodologie de réduction carbone pour les vins de Bourgogne

L

’interprofession des vins de Bourgogne (BIVB) et Adelphe vont construire d’ici la fin du premier semestre 2022 une méthodologie qui identifiera les leviers à mettre en œuvre pour atteindre la neutralité carbone du vignoble.

« Baptisée "Objectif Climat", cette expérimentation va élargir notre expertise éco-conception à l’empreinte carbone de l’emballage et de toute la chaîne de valeur du vin et nous permettre d’aller encore plus loin dans la transition écologique des territoires viticoles » se félicite Sophie Wolff, Directrice Déléguée d’Adelphe.

"Objectif Climat" doit se décliner en 3 étapes. D’abord, une phase de mesures, à partir du bilan carbone de la filière des vins de Bourgogne réalisé via un organisme certifié en 2021. Les partenaires pourront ensuite définir une trajectoire de réduction carbone sur l’ensemble de la chaîne de production. Adelphe et le BIVB encourageront enfin la mise en place de projets de captation carbone sur le territoire.

Au cœur des vignes

« Cela devra se faire directement au cœur des vignes, via les couverts végétaux ou les plantations de haies, et à partir des pratiques agricoles comme l’agroforesterie ou des projets forestiers qui auraient vocation à recevoir le label ‘Bas Carbone’ du Ministère de la Transition Écologique actuellement en construction par l'Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) pour la viticulture française » expliquent-ils.

Les 3 800 domaines, 250 maisons de négoce et 23 caves coopératives qui composent le paysage viticole bourguignon pourront bénéficier de cette méthodologie.

Pour Jean-Yves Bizot, vigneron à Vosne-Romanée et membre de la Commission Technique du BIVB en charge du dossier, le projet "Objectif Climat" « ouvre la possibilité d'une remise en question des schémas usuels de production et de consommation (exploitation de la terre sans perception des limites de ses ressources), et ce dans tous les enjeux que nous avons à affronter : exigences sociétales, attractivité du travail et question démographique ».

Les autres territoires viticoles français pourront finalement s’approprier la méthodologie et d’initier leurs propres actions de réduction et de compensation des émissions carbone. Adelphe espère en effet en faire profiter tous ses clients français “vins et spiritueux”.