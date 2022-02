Vers une baisse des difficultés d'approvisionnement en chêne pour les tonneliers

C

e 18 février, le gouvernement annonce la signature d’un accord de filière « chêne » visant à limiter l’export hors Europe et à sécuriser l’approvisionnement des scieries françaises.

Les mérandiers et tonneliers s’en réjouissent. « Nous assistons depuis deux ans à une montée des prix et commençons à voir des chênes de qualité merrains nous échapper, notamment vers l’Asie qui pendant longtemps n’achetait que des bois de mauvaise qualité » explique Jean-Luc Sylvain, président de la Fédération des Tonneliers de France.

Le syndicat des mérandiers n’a pas participé aux négociations. « Mais nous travaillons étroitement avec la commission chêne de la Fédération Nationale du Bois, qui en est la cheville ouvrière et nous en a restitué les grandes lignes » poursuit Vincent Lefort, son président.

Concrètement, l’Etat propose l’utilisation d’un label Union Européen, porté par l’Association Pour l'Emploi des Chênes et des Feuillus Français (APECF). « Ce label déjà existant sur les bois vendus par la forêt publique, l’ONF, va être étendu à toute la filière chêne, aux ventes réalisées par les experts et coopératives, et à celles réalisées par les propriétaires privés » continue Vincent Lefort.

Le privé aura toujours la liberté de ne pas se faire labelliser. « S’il vend ses bois en direct à un industriel européen cela vaudra labellisation. Dans le cas contraire, son droit aux subventions prévues dans le cadre du plan France Relance ».

Alimenter le fabricant de meubles et la tonnellerie française

Ce premier levier mettra sans doute fin à l’envolée des prix du bois. Et l’Etat prévoit de pousser à la contractualisation entre forestiers et industriels, et de soutenir à la filière française en favorisant les premières et deuxièmes transformations réalisées sur le territoire.

« On ne va pas simplement alimenter les scieries ou les merranderies, mais également le fabricant de meubles ou la tonnellerie ».

Seul point de vigilance : veiller à ce que la création d’une nouvelle filière chêne pour les scieries n’appauvrisse pas le secteur de la tonnellerie. « Nos approvisionnements reposent sur des notions d’origine, de grain, de terroir, avec des critères beaucoup plus élevés que ceux des scieries » insiste Jean-Luc Sylvain.