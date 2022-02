Premier millésime bio pour le château d'Yquem en 2022 🤞

S

i tout va bien, le château d’Yquem produira, comme prévu, son premier millésime certifié bio en 2022 annonce la propriété ce 16 février, lors d’une dégustation pendant le salon Wine Paris & Vinexpo Paris du millésime 2019 (commercialisé à partir du 22 mars prochain). 2022 sera bio, moins si le grand cru classé en 1855 contrecarre la malédiction des millésimes en 2. Il n’y a en effet pas eu d’étiquettes pour les millésimes 2012, 1992, 1972… Ces vins ayant été déclassés faute de qualité jugée suffisante. Il s’agirait plus d’une malédiction tous les 20 ans plaisante Sandrine Garbay, la maître de chai du château d’Yquem, qui prend le contre-exemple des millésimes 2002 et 1982.

« Le bio est une partie de nos démarche environnementales et agronomiques, qui sont plus larges » précise Lorenzo Pasquini, le directeur d’exploitation du château d’Yquem, qui évoque la réduction du travail du sol (pour augmenter la couverture végétale), la mise en place d’épandage phyto adapté à la végétation (avec des capteurs infrarouges Diimotion), la réduction du bilan carbone (avec l’arrivée d’un premier tracteur électrique ce millésime), une amélioration des conditions de travail des salariés (en augmentant la proposition de logements sur la propriété pour nos 70 employés permanents, dont la moitié habite sur place), une pérennisation de l’emploi viticole dans le territoire (en soutien du projet de formation Hectar à Sauternes)…

Voie déjà tracée

« Ce ne sont pas des nouveautés, nous continuons sur une voie déjà tracée » précise Lorenzo Pasquini, indiquant que la propriété s’est toujours caractérisée par l’absence d’usage de désherbants et de fertilisation chimique. « Le bio est une étape de plus, ce n’est pas un grand franchissement » ajoute Sandrine Garbay. Permettant de certifier la démarché bio (et « dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit » comme le résume Lorenzo Pasquini), ce label n’a pas vocation à être affiché sur les bouteilles d’Yquem (« c’est une validation technique, pas un outil marketing »).

