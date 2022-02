Plantez les bonnes vignes grâce à cette application

l

« Où que vous soyez, sur le terrain ou chez votre pépiniériste, choisissez, en quelques clics, les sélections de vigne les mieux adaptées à vos projets de plantation » indiquent les chercheurs, d’agronomes, d’ampélographes, de généticiens d’Entav-Inra.

Créée en 1995 par l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) et l’Institut National pour la Recherche Agronomique (Inra), la marque lance aujourd’hui un site web et une application smartphone pour présenter aux vignerons toutes ses variétés et clones agrées.

Leur inscription a intégré tout un ensemble d’évaluations agronomiques, œnologiques et sanitaires, accompagnées de tests virologiques, qui peuvent durer 10 à 15 ans. La marque s’appuie un réseau de 36 partenaires répartis dans tous les bassins viticoles français, qui assure la conservation d’un patrimoine génétique unique au monde.

Données agronomiques et oenologiques

Une recherche par liste ou par nom de variété ou de clone, vous renverra sur une fiche présentant les photos du matériel végétal, son origine géographique, son année d’agrément, ses données agronomiques (fertilité, rapport entre le nombre de grappes et le nombre de bourgeons laissés à la taille, niveau de production, ou poids des baies), sa richesse en sucres, et ses aptitudes œnologiques. « Il s’agit là de commentaires de dégustation visant à définir le profil des vins obtenus avec le clone considéré » précisent les experts.