50 % des vignerons du Beaujolais à remplacer sous 10 ans

R

etour en grâce commercial pour les vins du Beaujolais. Annonçant ce 27 janvier en assemblée générale de prometteuses performances économiques sur 2021 (voir encadré), Daniel Bulliat, le président de l’Interprofession des vins AOC du Beaujolais (Inter Beaujolais) souligne qu’« une nouvelle génération de consommateurs, sans a priori, aime nos vins. La demande va progresser dans les années qui viennent et nous devons garder un vignoble avec une taille suffisante pour répondre à cette attente. »

Saillant, l’enjeu du renouvellement de génération est fort en Beaujolais. Avec des repreneurs s’installant souvent sur de plus petites surfaces que les cédants, les craintes d’érosion du potentiel viticole sont fortes : « en 2022, on sait que vignes ne seront pas taillées : c’est dramatique » regrette Daniel Bulliat, qui « en appelle aux jeunes et même aux moins jeunes de venir s’installer dans le Beaujolais ». Faisant l’unanimité entre les familles de la viticulture et du négoce, l’enjeu de renouvellement des générations est traité par un plan d’actions lancé depuis juillet 2021 jusqu’à la fin 2023. Avec une aide du plan de relance obtenue ce début 2022, le plan repose actuellement sur six actions*.

Sensibiliser les cédants

Conseiller à l’installation viticole à la Chambre d’Agriculture du Rhône, Marc Robin coordonne ses travaux avec de premiers chiffres permettant de confirmer l’urgence ressentie. D’après une enquête réalisée auprès de 144 exploitants de plus 55 ans (soit 18 % d’une population estimée à 800 vignerons, sur 1 600 dans tout le Beaujolais), la moitié des plus de 55 ans ne connaissent pas leur date de départ à la retraite alerte Marc Robin, pour qui l’enjeu est de « sensibiliser les cédants à la transmission de leur exploitation pour les rendre transmissibles » dans les faits. D’autant plus que démographiquement, « la moitié des vignerons du Beaujolais vont partir d’ici 10 ans » indique l’expert.

Pour rendre attractives ses vignes, les cédants doivent connaître leurs acheteurs potentiels. Ayant sondé 43 vignerons installés depuis moins de 7 ans (soit 17 % d’une population estimée à 250 exploitants), Marc Robin note que la majorité ne s’inscrit pas dans un cadre familial. Ce qui implique des besoins de logement et de cuverie. Un frein à l’installation réside dans l’immobilier, entre pression foncière liée à la proximité de Lyon (avec des prix devenant inabordables) et souhait des cédants de conserver leur habitation liée à leur cuvage (ce qui implique des distances entre logement et outil de production croissante entre nouveaux et anciens installés).

Valeur ajoutée

Soulignant des « chiffres alarmants », Daniel Bulliat estime que « nous allons devoir mettre un partenariat fort avec le négoce régional, avec une contractualisation qui doit être effectuée rapidement et assurer des prix suffisamment rémunérateurs ». Pour le vigneron, « une valorisation durable à terme, c’est l’enjeu numéro. C’est la première année où l’on a une valorisation sur nos vins. si ça continue comme ça, on peut vraiment espérer que les installations pourront revenir dans notre vignoble, que nous pourrons vivre de notre métier, investir dans les exploitations pour renouveler nos vignes. » Vice-président d’Inter Beaujolais, Philippe Bardet s’affirme en soutien : « on y croit, on a besoin de bras, il faut faire venir tout de suite maintenant. Sinon, il n’y aura plus de vignes dans 10 ans. »

* : Comme l’explique Marc Robin, il s’agit d’anticiper les futures transmissions (repérage et points d’accueil), de susciter différents profils de candidatures (investisseurs, coopérateurs, vinificateurs vrac et bouteille avec une campagne de communication dédiée), d’augmenter et faciliter l’accès à l’offre de bâtiments techniques (séminaire prévu en juillet prochain pour prendre des positions de la filière, projet de cuvage partagé, de hameaux viticoles, de coopératives…), d’augmenter et faciliter l’offre de foncier (centraliser sur un site actualisé pour donner une meilleure visibilité), d’expérimenter la mise en place d’une pépinière (accompagnement des projets) et de sécuriser la réussite des installations (établir des référentiels sur les modèles économiques vitivinicoles).