Quand l'innovation variétale ouvre de nouvelles perspectives dans le Beaujolais

« C’est nouveau ! » : rien de tel pour attirer l’œil du consommateur. Avec quatre nouvelles variétés crées pour la région beaujolais, l’Inrae propose au vignoble d’explorer de nouveaux styles de vins. Elles se dénomment gaminot, picarlat, beaugaray et granita. Le gaminot a été mis en avant lors des dégustations du Sitevi 2021. Il est issu d’un programme de sélection variétale débutée en 1970 et qui a abouti en 2014 avec son inscription et classement au catalogue français.

Fruit du croisement entre le gamay et le pinot, il présente un débourrement précoce et une date de maturité légèrement plus tardive que le gamay. Avec une vigueur moyenne à faible, il présente également un rendement limité. Il est peu sensible à la pourriture avec des grappes petites et compactes.

Son intérêt vient du profil produit des vins. « C’est la fruité du gamay avec la finesse du pinot ! » se satisfait Jean-Michel Desperrier, de la Sicarex Beaujolais. Ce nouveau cépage répond à l’enjeu du vignoble du beaujolais spécialisé sur le gamay. Avec les trois autres cépages, le gaminot répond à l’enjeu de diversité du vignoble.

