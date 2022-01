Sursis et amendes pour le voleur de plants de vigne

I

l est « désolé » et souhaite « indemniser au mieux » ses victimes avec lesquelles il assure ne pas avoir été en conflit. C’est en ces termes qu’un jeune viticulteur de Bennwihr (Haut-Rhin) s’est excusé d’avoir dérobé fin avril 2021 près d’un millier de plants de riesling à des voisins avant de les replanter dans ses propres parcelles.

Il a expliqué son passage à l’acte par le contexte climatique de l’année 2021 et une trop forte charge mentale. Avec les pluies, l’explosion du mildiou, l’épuisement et le stress liés au cumul de trois activités parallèles : viticulture, prestation de services et extras dans la restauration… il ne savait « plus où donner de la tête »…

Trois mois avec sursis

Pour les faits qui lui sont reprochés, le tribunal l’a condamné à trois mois de prison avec sursis et à des dommages et intérêts. Le domaine Maurice Schoech & fils d’Ammerschwihr à qui 164 plants avaient été volés, est dédommagé à hauteur de 630 € alors qu’il en réclamait 1 115. Le domaine Schmitt & Carrer à Kientzheim qui avait été délesté de près de 500 pieds connaîtra le montant de son indemnité le 8 juin. D’ici là, il aura pu déterminer l’importance de son préjudice en fonction de la reprise (ou non) des ceps replantés dans la foulée du vol.