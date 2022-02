Un coffret Ã©coresponsable en bois de vigne, lin et papier

B

ois de vigne et anas (paille) de lin pour le coffret, coiffe en papier, étiquette ajourée sans encre… Le champagne cuvée ‘Rosé de saignée’ proposé par Pierre Trichet vient « casser les codes avec un packaging original, hors norme, innovant et plus que jamais respectueux de la nature », annonce un communiqué.

A l’origine de cette transgression des habitudes, Emeline Cordy, en charge du développement marketing, communication et export des Champagne Pierre Trichet, explique que « ce packaging s’inscrit dans la démarche entamée depuis 3 ans avec l’arrêt des herbicides et les labellisations Haute Valeur Environnementale (HVE) et Viticulture Durable en Champagne (VDC) ». L’envie de « dépoussiérer les habitudes d’emballage des Champagne » s’est combinée avec les suggestions « d’un ami qui récupère les bois de vigne pour en faire des matériaux », et... aboutir à ce coffret original.

Coffrets faits main

La compression du matériau est faite en Normandie à partir de lin cultivé dans les Hauts-de-France et de bois de vignes de Champagne, avant qu’un menuisier ne réalise les coffrets manuellement. « Il y a eu tellement de contraintes techniques que nous avons décalé le lancement de 6 mois », appuie Emeline Cordy.

Une étiquette percée à jour « avec un papier qui rappelle la craie », sans encre, une coiffe « 100 % papier », et une capsule ajourée de son logo viennent compléter ce packaging écoresponsable d’une cuvée autant destinée à la clientèle particulière qu’aux réseau CHR ou export.

1 573 exemplaires numérotés composent cette première cuvée du Rosé de saignée que Pierre Trichet a choisi d’élaborer à l’occasion du millésime 2018, avec 70 % de pinot meunier pour 30 % de pinot noir 1er cru.