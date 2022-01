Carole Guinchard prend la direction marketing des vins de Provence

P

our déployer sa stratégie de marque, le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) choisit une spécialiste du marketing stratégique et de la communication, Carole Guinchard,

Diplômée de l’ESCP Business School et précédemment directrice des marques du pôle apéritif de la société Ricard, Carole Guinchard vient renforcer les équipes du CIVP dans le cadre du déploiement d’un nouveau plan stratégique visant, en trois ans, à renforcer le leadership des Vins de Provence dans la catégorie des marques premium, en France et à l’international.

Plan en cinq axes

Ce plan, présenté en décembre dernier par le nouveau président du CIVP, Eric Pastorino, est structuré en cinq axes, parmi lesquels la consolidation de la position de référent sur la couleur rosé et la coordination de la stratégie de montée en gamme mais aussi la valorisation de l’offre oenotouristique et la transition agro-écologique.

«Le capital symbolique des vins de Provence est exceptionnel et nous allons encore le consolider et le développer grâce à ce plan stratégique, assure dans un communiqué Carole Guinchard, ce projet ambitieux est porteur de sens, par ses engagements économiques, territoriaux, environnementaux et sociétaux ».

La nouvelle arrivante a passé 18 ans au sein du groupe Ricard, notamment en charge de la gestion stratégique et opérationnelle de plusieurs marques emblématiques. Elle y coordonnait une équipe de douze personnes.