Une cuvÃ©e

2

021 marque le 3ème millésime de la cuvée "Chardo", proposée par la cave vigneronne Sieur d’Arques, basée à Limoux (Aude). Ce vin de Chardonnay, produit en IGP Haute-Vallée de l’Aude, franchit cependant une étape avec ce nouveau millésime, en garantissant à présent un vin « sans sulfites tout court », même si la mention ‘sans sulfites ajoutés’ reste de mise.

« C’est la marque d’une garantie de teneur en SO2 total inférieure à 10 mg/l. Les millésimes précédents ont servi à s’étalonner, et nous avons pu maintenir l’exigence en 2021, alors que nous doublons les volumes chaque année », appuie Laurence Rouanet, en charge de la communication de Sieur d’Arques. La cave limouxine reste néanmoins bien ancrée sur ses bases traditionnelles, 63 % de sa production étant élaborés en visn effervescents.

Technicité importante

Axée sur un profil « frais et fruité, alors que le choix de ce cépage, emblématique des nos vins tranquilles, sonnait comme une évidence pour se lancer sur ce type de vins », cette cuvée a vocation à positionner Sieur d’Arques sur un créneau « dans l’air du temps ». L’entreprise entend également envoyer un signal fort à la profession. « Si beaucoup se lancent sur ce créneau, peu sont capables d’une production qualitative sur des volumes importants. Nous montrons à notre réseau que nous sommes un opérateur incontournable sur ce type de vins qui demandent une attention et une technicité importantes », poursuit Laurence Rouanet.

70 000 bouteilles ont en effet été produites cette année, dans l’objectif d’encore doubler cette quantité en 2022, et peut-être accompagner ce chardonnay d’une cuvée sans sulfites en rosé.

« Le profil gustatif est typique des chardonnays de la haute vallée : notes de fruits blancs et d’agrumes exacerbées par l’absence de sulfites. Rondeur et fraîcheur se dévoilent ensuite en bouche. Ce profil, le packaging sobre et son excellent rapport qualité/prix, 5,90€ TTC, séduisent notamment une clientèle jeune et féminine », avise l’entreprise limouxine. Les débouchés commerciaux de "Chardo" se ventilent plus fortement vers la grande distribution que le secteur CHR, mais c’est sur ce dernier que la cave entend appuyer ses efforts de développement.