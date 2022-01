Pour la Chandeleur, la Clairette de Die se prÃ©sente en alternative au cidre

l

« Clairette de Die is the new cidre », voici en substance l’angle d’attaque proposé par Jaillance à l’approche de la Chandeleur. En offrant de substituer les vins effervescents du Diois au sacro-saint cidre, l’opération de communication entend bousculer les réflexes établis à l’occasion du traditionnel évènement du 2 février. Le consommateur a tendance à s'orienter automatiquement vers le cidre lorsque l’odeur de pâte à crêpes se fait sentir dans les chaumières, mais, avec « ses notes de grains de muscat, de fruits et d'agrumes pour un mariage réussi aussi gourmand que convivial », Jaillance avance ses Clairettes de Die, tradition ou bio, comme les partenaires idéales aux confitures, crèmes de marron, pâte à tartiner et autres plaisirs sucrés étalés sur la pâte dorée.

Même les sommeliers positionnent presque naturellement le cidre comme accompagnement n°1 aux crêpes. Mais sortir des sentiers battus ne doit pas être réservé qu'aux plus audacieux, Jaillance entend donc tirer son épingle du jeu sur ce marché très particulier, et ainsi « tordre le cou aux usages » en vigueur lors de la Chandeleur.

Communication ponctuelle

Plus qu’une stratégie d’entreprise indexée à des objectifs commerciaux, l’opération reste avant tout une opération de communication en forme de clin d’œil, rappelant ainsi au consommateur qu’une belle alternative existe.

« La Clairette de Die souffre d’un déficit de notoriété auprès du grand public, ce type d’opération est un bon moyen de se rappeler à leur bon souvenir, alors que l’utilisation de notre vin effervescent est plus installé dans l’élaboration des cocktails », explique Cassandra Smith, en charge de la communication de Jaillance. Bio ou tradition, la Clairette de Die élaborée par Jaillance dispose en outre d’un solide réseau de distribution dans les grandes et moyennes surfaces françaises.

De la même manière, la promotion de l’effervescent Diois n’a pas manqué,sur les réseaux sociaux, d’occuper depuis le début d’année le terrain de la galette des rois.