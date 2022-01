Salons des vignerons indépendants reporté à Rennes, mais maintenu à Strasbourg

P

révu du 21 au 23 janvier 2022, le 22ème salon des vins de vignerons indépendants de Rennes se tiendra du 6 au 8 mai 2022, cinquième vague de covid-19 oblige. « Comme toutes les manifestations de cette période, nous sommes limités dans les conditions de dégustation et il y a la pression d’un nombre d’un nombre de visiteurs trop bas » explique Pierre-Antoine Giovannoni, le vice-président en charge des salons au sein des Vignerons Indépendants.

Suivant une approche similaire à celle de Vinexposium (qui maintient le salon Wine Paris & Vinexpo Paris du 14 au 16 février), les Vignerons Indépendants ne reporte par son salon de Strasbourg, qui doit se tenir du 11 au 14 février prochains. Reconnaissant que la date reste sensible selon les développements épidémiques, Pierre-Antoine Giovannoni indique que l’organisation « pense globalement que les conditions seront réunies avec la mise en place du passe vaccinal qui permettra d’assurer des conditions de sécurité sanitaire à nos exposants et clients ».

Besoin de relations humaines

Deuxième salon le plus important des Vignerons Indépendants (avec 560 exposants en 2022, pour 54 000 visiteurs en temps normal), le rendez-vous de Strasbourg s’était tenu en 2020 (juste avant la première vague), mais pas en 2021 (les salons de printemps étant emportés par les incertitudes). Pour cette reprise de contact avec les clientèles alsaciennes et allemandes, l’organisateur est résolument confiant : « beaucoup de systèmes numériques adaptatifs sont apparus pendant ces deux années chaotiques, mais il y a besoin de relations humaines. Ceux qui viennent à nos salons viennent pour la convivialité, pour faire le plein, pour poser des jalons en préparant des mariages… » indique le vigneron ligérien.

Qui en veut pour preuve l’expérience positive du salon qui s’est tenu mi-décembre 2022, en pleine montée en puissance de la cinquième vague : -25 % de visitorat par rapport à l’avant crise sanitaire, mais une satisfaction globalement partagée par les exposants et visiteurs. « On espère la même dynamique à Strasbourg » conclut Pierre-Antoine Giovannoni, qui note que les organisateurs de salon doivent désormais accepter un niveau de risque plus important que par le passé.

Poto : Les autres salons prévus se tiennent à Lyon (4 au 6 mars), à Bordeaux (11 au 13 mars), Paris Champerret (18 au 21 mars) et Mandelieu (1er au 3 avril).