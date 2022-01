Lionel Boillot Ã©labore un vin bio sur le vieux port de Marseille

A

près avoir lancé en 2020, Les Vins de Mars une gamme de vins de France clin d’œil à la cité phocéenne, produite en partenariat avec des vignerons provençaux, la société We Wine ! franchit un pas supplémentaire dans sa logique de croissance. À la tête de cette jeune société créée en 2019 à Marseille, Michel Assadourian, cofondateur de la marque de portable Wiko, et Lionel Boillot, négociant, ont réalisé en 2021 l’acquisition d’un entrepôt de 40 m2 sur le Vieux Port de la seconde ville de France qu’ils ont transformé en chai de vinification et d’élevage. « Nous y avons mis au point un vin rouge 100 % syrah certifié AB, explique Lionel Boillot. Il s’agit d’un vin de France qui portera le nom de Mars. » Actuellement en élevage, cette cuvée sera disponible au cours de second semestre de cette année.

Deux cuvées déjà commercialisées

Elle vient compléter la gamme des « Vins de Mars », vendu entre 11 et 17 € l’unité, et qui s’articule autour de deux signatures dont les noms s’inspirent d’expressions et de référence à Marseille. La première intitulée, On Grain Dégun, coiffe un merlot rouge ainsi qu’un rosé et un blanc d’assemblage. La seconde appelée, La Baie des Singes, signe un rouge et un blanc « plus éduqués » car vieilli en fûts de chêne. À partir de ces déploiements, We Wine a commercialisé 80 000 bouteilles l’an passé et vise 120 000 cols en 2022. Ces vins s’adressent aux cavistes et à la restauration. Approchée par la grande distribution qui a trouvé le concept séduisant, l’entreprise prépare une cuvée dédiée à ce circuit. La start-up compte également planter trois hectares de vignes sur les hauteurs de Marseille. Pour se faire, elle est actuellement en pourparlers avec un propriétaire qui serait prêt à mettre à sa disposition une partie de ses terres. Objectif, créer d’ici trois ans un vin 100 % marseillais.